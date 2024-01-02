الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الوادي الجديد" يوجه برفع حالة الطوارئ تزامنا مع عيد الميلاد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة أثناء الاجتماع مع الجهات المعنية

عقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر إدارة الصيدلة مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والصحة، واستعدادًا للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

واستعرض محروس تعليمات الدكتور وزير الصحة والسكان، بأن القضية السكانية وأهمية العلاقة الوثيقة بين العلم والدين فى أهمية الصحة الإنجابية والتوافق بين مقدرات وموارد الدولة ومعدلات النمو السكانى هي قضية هامة نبدأ في العمل بها خلال عام 2024 بوضع هذه القضية الهامة على رأس قضايا الوطن.

دور الأئمة والدعاة في التوعية

وأشار إلى ما أكد عليه الوزير إن دور الأئمة والدعاة مع الأطباء فى التوعية بالمشكلات الصحية التى تضر الأسرة من تكرار الحمل الغير منتظم.

وأكد محروس أن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة، وهو ما أكد عليه وزيرا الصحة والأوقاف خلال الاجتماع الذي جمعهم بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتنسيق العمل المشترك بين الوزارتين للتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023.

ووجه محروس برفع حالة الطوارئ بجميع المنشآت الصحية بالوادي الجديد بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وانعقاد غرفة الطوارئ الرئيسية بالمديرية اعتبارًا من اليوم على مدار الساعة، وتكليف الإدارات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات الواردة باجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتكليف الإدارات المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات للتأمين الطبى للكنائس اعتبار من يوم 5 يناير حتى 7 يناير 2024.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد اجتماع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية الإستراتيجية القومية للسكان والصحة استعدادا للتأمين الطبى لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

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