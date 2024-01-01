مصرع 3 وإصابة 5 في حادث تصادم بطريق "الخارجة/ باريس"

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة - باريس" بالقرب من قرية "الجزائر".

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة تاكسي بطريق " الخارجة- باريس" بالقرب من قرية "الجزائر" وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفي.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من سجود محمد ربيع، 6 أعوام، محمد ربيع سيد فرغلي، 30 عامًا، سعد قدري عبد السلام، 50 عامًا، فيما أصيب كل من ربيع سيد فرغلي، 63 عامًا، رحاب سعد قدري، 30 عامًا، فرح محمد ربيع، 10 أعوام، رنا محمد ربيع، 4 أعوام، سليم جبالي حلق، 70 عامًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.