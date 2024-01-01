رئيس مدينة الداخلة: استمرار العمل بمنافذ الوحدات المحلية لبيع الخضر والسلع الغذائية

أكد اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إستمرار العمل بمنافذ بيع الوحدة المحلية لبيع الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والأسماك واللحوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة مستمرة فى توفير الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضه وملحوظه عن السوق وسط اقبال كبير من المواطنين

ووجه “كمال الدين”، مديريتي التموين وحماية المستهلك بعمل لجان للمرور على الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار، للتأكد من إعلان أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، وكذلك توافر السلع وأصناف تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.

لجنة ضبط الأسعار تواصل المرور على المحال التجارية

وأكدت رئيس جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، الدكتورة سلوى مصطفي، إن لجنة ضبط الأسعار تواصل المرور على المحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين ومسؤولين الوحدات المحلية.

وأضافت أن الهدف هو ضبط الأسعار والتأكيد على المحلات التجارية المختلفة بوضع وإعلان تسعيره للسلع المختلفة، بجانب التفتيش بالمخازن الخاصة بالمحلات لضمان توافر السلع؛ تسهيلا على المواطنين وحماية للمستهلك من الغش التجارى

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد واصل اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، فى لقاء حضره كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.