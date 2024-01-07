محافظ الوادي الجديد يزور كنيسة السيدة العذراء بالخارجة للتهنئة بعيد الميلاد

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وأكد محافظ الوادي الجديد على عمق روابط الإخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي يضرب أروع الأمثلة في التماسك والتآخي والوطنية والتي ظهرت جلّية في الوعي والمشاركة المشرفة في الاستحقاق الانتخابي، داعيًا الله أن ينعم على مصر قيادةً وشعبًا بوافر الأمن والترابط والازدهار.

وأعرب نيافة الأنبا عن تقديره لمشاعر المحبة التي تلقتها الكنيسة من جموع المهنئين والتي تعكس مودة وأُخوة حقيقية بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله لمصر أمنها وسلامها وأن يوقفك قيادتها الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

رئيس مركز الداخلة ووفد "الأوقاف" يهنئون الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

من جانبه، زار اللواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة ووفد الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والتعليمية بمركز الداخلة، كنيسة مارى جرجس بالداخلة لتقديم التهنئة للاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وكان فى استقبالهم القس مرقص شفيق والقس مكاريوس ماهر راعيا كنيسة مارى جرجس بالداخلة



وقدم رئيس مركز ومدينة الداخلة ووفد الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية التهنئة بعيد الميلاد، مؤكدين على أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد في كافة المناسبات المختلفة والذي من شأنه أن يقوي روح المودة والتآلف والترابط في ما بيننا كشعب واحد لا يفترق أبدا.

وأبدى القس مرقص راعى كنيسة مارى جرجس بالداخلة عن سعادته بهذه الزيارة الغالية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا على أن الكل يعمل من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.

