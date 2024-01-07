الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخصيص 650 ألف فدان للتوسع في الزراعة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال تصريحات صحفيه له، إن الوادي الجديد بدأت تنميتها الحقيقية بإنطلاق مشروع المليون ونصف فدان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع تأسيس شبكة طرق عملاقه بلغت 3600 كم، تبدأ من حدود المحافظة مع أبو سمبل في أسوان وتوشكى، مرورًا بمنطقة شرق العوينات بمركز الداخلة، مرورًا بمركز الفرافرة، مرورًا بالواحات البحرية وحتى أكتوبر بالجيزة بطول 1600 كم، وتم ربط الوادي الجديد لمحافظة أسيوط بثلاث طرق هي: الخارجة / أسيوط، والفرافرة / ديروط، وتنيدة / منفلوط، وكذلك شبكة اتصالات لخدمة المستثمرين.  

وأضاف محافظ الوادي الجديد، خلال تصريحاته أنه تم مضاعفة أعداد النخيل من 2.5 مليون نخلة إلى 5 ملايين نخلة ضمن 27 توصية لأبناء الوادي الجديد.

وأوضح الزملوط، أنه تم زراعة محصول القمح بمساحات شاسعة وبأصناف عالية الجودة تتخطة 30 أردبًا للفدان بالتجربة الجديدة التي تم تجربتها وتنفيذها السنة الماضية والتي كللت بنجاح منقطع النظير بعد اعتماد صنف القمح من هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأكد الزملوط، أنه تم تخصيص مساحة 650 ألف فدان بالوادي الجديد للمستثمرين والشباب وأهالي الواحات عن طريق حق الانتفاع بغرض التملك، وتم زراعة حوالي 450 ألف فدان لزراعات مختلفة وغير تقليدية، وجارٍ الانتهاء من استصلاح وزراعة باقي المساحات المتاحة والمتواجدة لدى المستثمرين بالوادي الجديد، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ تخطت 60% من المستهدف زراعته خلال عام 2024.

وصرَّح محافظ الوادي الجديد، بأنه سيتم تنفيذ مزاد علني على تخصيص مساحات زراعية جديدة بجميع مراكز المحافظة خلال شهر يناير الجاري للتوسع في الزراعة بالمحافظة.

وأكد الزملوط، أن مجمع المصالح الحكومي المميكن وهو نموذج مصغر من العاصمة الإدارية والذي تم ربطه بالعاصمة الإدارية الكبرى بالقاهرة، والذي سيتم افتتاحه رسميًا في يوليو 2024 بعد نقل جميع الإدارات والوزارات بالمجمع خلال الأشهر المقبلة ليتم تشغيله بنسبة 100%.

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