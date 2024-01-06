"أوقاف الوادي الجديد" تكرم حفظة القرآن الكريم بمركز الداخلة

كرم الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حفظة القرآن الكريم بمركز الداخلة، وذلك بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة موط.

وهنأ رئيس المركز، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتى في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

وجرى تكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القران الكريم، كما تم تكريم القائمين على تنظيم المسابقة، وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة بتكلفة ١٠٤ مليون جنيه

وأكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على الانتهاء من إنشاء وتجهيز ١٢ دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي ٢٠ حضانة مخطط الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١٠٤ ملايين جنيه، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال. وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مُثمنًا جهود التعاون المُستمرة لكل ما يخدم خطط التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح السيد محمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن التنفيذ تم على مرحلتين، حيثُ شملت المرحلة الأولى ٥ حضانات (عبدالسلام عارف - جورمشين - باريس- الشركه ٥٥ - غرب الموهوب)، وشملت المرحلة الثانية ٧ حضانات: (الشركة ١٧ - حضانة العبور أمام الديوان العام- حضانة مجمع الخدمات بمركز الخارجة- وحضانتي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بمركز الفرافرة - والأربعين ١ والأربعين ٢ بمركز باريس)، وجاري طرح ٨ حضانات جديدة كمرحلة ثالثة.