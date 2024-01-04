بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. انتهاء تطوير 28 قرية ضمن "حياة كريمة" بالفرافرة

حققت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وأقامت نهضة تنموية غير مسبوقة للقرى الفقيرة والمحرومة والتي تعاني من نقص الخدمات على مستوى الجمهورية.

وشهدت محافظة الوادى الجديد خلال العام الماضي، تنفيذ مشروعات تنموية كبرى وصلت لأكثر من 290 مشروعا فى مختلف قطاعات الخدمات والإنتاج غيرت وجه الحياة بالصحراء الغربية، وتحديدًا منطقة الفرافرة التي نفذ فيها أكثر من 260 مشروعًا تنمويًا فى 28 قرية، بتكلفة قاربت 2.5 مليار جنيه بعد تهميش استمر لسنوات كثيرة.

إعادة البنية التحتية لأكثر من 25 قرية وتابع

وقال أيمن الجوهري أحد شباب واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، إن مشروعات حياة كريمة أضافت الكثير للقرى الفقيرة والتي تعاني من نقص الخدمات، واستطاعت إعادة البنية التحتية لأكثر من 25 قرية وتابع، من صرف صحي ومحطات مياه للشرب وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية وإعادة هيكلة المباني الآيلة للسقوط لبعض المواطنين وإنشاء مستشفيات جديدة ووحدات صحية بالقرى المحرومة والبعيدة والنائية.

إنشاء مجمع مميكن للمصالح الحكومية بأكثر من قرية ومركز

وأضاف الجوهري أنه تم إنشاء مجمع مميكن للمصالح الحكومية بأكثر من قرية ومركز وإنشاء مراكز مجمعة للزراعة، ونقاط إسعاف، ومراكز شباب، ومراكز تكنولوجيا مميكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ 6 مجمعات زراعية فى قرى، أبو منقار، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل، وأبو هريرة الأم، الخير والنماء، الكفاح الأم، وفى قطاع الصحة.

وكذلك تنفيذ 9 وحدات و8 نقاط إسعاف، بالإضافة لمشروعات انشائية بقطاعات المحليات ومياه الشرب والصرف الصحى والتضامن والكهرباء والشباب والرياضة، وتضمنت نسبة الإنجاز بالمشروعات بنسبة 100% فى 28 قرية وتابع بمركز الفرافرة

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد أكد الانتهاء من تنفيذ مشروعات خدمية فى قطاع الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة بتكلفة 232 مليون جنيه تضمنت توصيل التيار الكهربى لـ14 محطة تنقية مياه شرب 93 مليون جنيه وتنفيذ مشروعات توصيل الكهرباء فى 27 موقعا بتكلفة حوالى 140 مليون جنيه ضمن المبادرة.

تركيب أبراج هوائية بطول 30 كم جهد متوسط

كما تضمنت المشروعات تركيب أبراج هوائية بطول 30 كم جهد متوسط، وأبراج لمسافة 100 كم جهد منخفض، و20 كم كابلات أرضية، وذلك 5 وحدات صحية ومركز إسعاف و4 مبان تضامن اجتماعى و6 مبان زراعية و12 محطة رفع و5 معالجة للصرف الصحى، و8 مراكز شباب جديدة وذلك فى نطاق مركز الفرافرة، والذى يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية بنطاقه

