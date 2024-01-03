الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأسرة وفن التعامل مع الضغوط الحياتية".. ندوة بإعلام الخارجة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، ندوة بعنوان " الأسرة وفن التعامل مع الضغوط الحياتية " وذلك بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، برعاية السيد جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تنمية الاسرة المصرية  تحت شعار " أسرتك ثروتك".


جاء ذلك بحضور ناصر عمر مستشار رئيس المركز، والدكتور منتصر صلاح فتحى أستاذ علم النفس كلية الآداب جامعة الوادى الجديد، وأزهار عبد العزيز مدير مركز الإعلام، ومحمد عطية أخضائي إعلام بالمركز.

 

حيث افتتحت الندوة السيدة أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة متحدثة عن دور مراكز الإعلام في نشر الوعي والثقافة من خلال اللقاءات الاعلامية المباشرة مع المواطنين وتحدثت عن أهداف حملة اسرتك ثروتك وعلاقتها بالإستراتيجية الوطنية للسكان ومشروع تنمية الأسرة المصرية، مؤكدة ان الحملة تهدف إلى الارتقاء بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع.

وتحدث الدكتور منتصر صلاح فتحى أستاذ علم النفس كلية الآداب جامعة الوادى الجديد، عن معنى الضغوط الحياتية، وما قد تسببه من أمراض جسديه وعصبية ونفسية للأفراد، مشيرا إلى بعض العادات السلبية والإيجابية للفرد عند مواجهة المشكلات في حياتنا اليومية.

وأكد على ضرورة طرح المشكلات ومناقشتها مع أصحاب الخبرات، والبعد التام عن مثبطي الهمم ومنتجي الطاقة السلبية، فالنتائج البحثية تؤكد أن الفضفضة تزيل ما يزيد عن 50% من المشكلات.

ومن جهة أخرى تناول الدكتور منتصر قضية الاستقرار الأسرى، وأكد على تعليم الأبناء الطرق الإيجابية لمعالجة المشكلات الحياتية اليومية وتحمل المسئولية.


وتناول العوامل المؤثرة في شدة الضغوط والتى منها: ( النوع الاجتماعي– مستوى تعليم الفرد – عمر الفرد – الفروق الفردية – مستوى الطموح )، كما تطرق الحديث إلى شرح أسباب الضغوط النفسية الحياتية اليومية ومنها ضغوط العمل والعامل الاقتصادي وضغوط الأبناء وعدم قيام كل فرد فى الاسرة بالدور المنوط به.

وفى ختام الندوة تناول الدكتور منتصر بعض الأدوية النفسية الفعالة وقوية التأثير للتغلب على الضغوط الأسرية.. والتى منها ( الاحترام – المناقشة – الدعم النفسى – الترفيه الأسرى – اختيار التوقيت المناسب – الفضفضة الفاعلة بصوت منخفض – الاستقبال الجيد ).

مركز إعلام الخارجة التعامل مع الضغوط الحياتية أسرتك ثروتك نشر الوعي والثقافة مشروع تنمية الأسرة المصرية العادات السلبية والإيجابية للفرد

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