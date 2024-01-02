بـ 104 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة بالوادى الجديد

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إنشاء وتجهيز ١٢ دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي ٢٠ حضانة مخطط الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١٠٤ ملايين جنيه، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال.

وأعرب المحافظ، عن بالغ شكره وتقديره للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مُثمنًا جهود التعاون المُستمرة لكل ما يخدم خطط التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن التنفيذ تم على مرحلتين، حيثُ شملت المرحلة الأولى ٥ حضانات (عبدالسلام عارف- جورمشين- باريس- الشركة ٥٥- غرب الموهوب)، وشملت المرحلة الثانية ٧ حضانات: (الشركة ١٧- حضانة العبور أمام الديوان العام- حضانة مجمع الخدمات بمركز الخارجة- وحضانتي عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز بمركز الفرافرة- والأربعين ١ والأربعين ٢ بمركز باريس)، وجار طرح ٨ حضانات جديدة كمرحلة ثالثة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات الصوب الزراعية بالخارجة

كان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، أجريا جولة تفقدية لمشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وأشاد الزملوط، بحجم وجودة الإنتاج، مُوجهًا بزيادة الكميات المطروحة بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، واستغلال إنتاج الطماطم في تنفيذ أحد المشروعات الشبابية لتجفيف الطماطم، والتنسيق بين الوحدة المحلية والقائمين على مشروع الصوب لاستغلال فسائل النخيل الجيدة والتوسع في زراعتها.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمقر نادي الهجن والفروسية

كما تفقّد أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٌ من التنفيذين المعنيين.

ووجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح المواجه لمنصة المشاهدة، واستكمال تجهيز مضمار السباق بطول ٥ كم، مُوجهًا بإعداد مقايسة لرصف الطريق بمحيط القرية التراثية، وتنفيذ مجسمات رمزية لرياضة الهجن على جانبي المدخل الرئيسي للنادي؛ لإضفاء المظهر الجمالي.