السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزملوط: الوادي الجديد الأعلى في تقديم خدمات صحة المرأة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تصدر المحافظة نسب تحقيق المستهدف لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي لشهر نوفمبر ٢٠٢٣، حيث جاءت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة ٨٤ ٪ من المستهدف موجهًا الشكر والتقدير للفرق الطبية على الجهد المبذول في  المبادرات الصحية، والحرص على وصول الخدمة الطبية لكافة للمواطنين بأنحاء المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن خدمات المبادرة الرئاسية تقدم بالمجان من خلال وحدات الرعاية الأساسية والفرق الطبية المتنقلة، للكشف على جميع السيدات بالفئة العمرية الأكبر من ١٨ عامًا، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

محافظ الوادي الجديد: بحث تظلمات  ١٣٥ مُتقدِم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء إنعقاد لجنة بحث تظلمات المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان؛ لبحث ١٣٥ تظلم من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة المُشكّلة تختص بالتقييم الطبي والوظيفي للمتقدمين، على أن تنعقد أسبوعيًا لبحث أحقيتهم في الحصول على الكارت، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا ويتم تسجيل التظلمات بكافة مراكز المحافظة تخفيفًا عن المواطنين وذلك بالأماكن التالية:

مركز الخارجة ( مكتب تأهيل الخارجة)
مركز باريس   ( الإدارة الاجتماعية)
مركزي الداخلة وبلاط (مكتب تأهيل الداخلة)
مركز الفرافرة (الإدارة الاجتماعية - الوحدات الاجتماعية).


محافظ الوادي الجديد: بدء قبول تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية( IPS)

وقرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،  قبول تلاميذ الصف الثاني الابتدائي للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (lPS)، وبدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة اعتبارًا من اليوم الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣. على أن تبدأ الدراسة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر بدايته يوم الأحد الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وفق خطة عمل المدارس الدولية. مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪.

ومن جانبه أشار  المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، إلى قبول التحويلات لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات ومدارس التعليم العام.

التقديم من خلال الرابط الالكترونى: 
https://forms.office.com/r/6Wi1eEmemB

محافظ الوادي الجديد تصدر المحافظة نسب تحقيق المستهدف لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي

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