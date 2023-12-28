الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادى الجديد يعلن فوز 88 حاجًا بقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

قدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص التهنئة لحجاج بيت الله الحرام من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام ١٤٤٥هـ /٢٠٢٤ م، والتي تم الإعلان عنها، اليوم، في المؤتمر الذي عقدته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الزملوط، أن القرعة أسفرت عن اختيار ٨٨ حاجا على مستوى المحافظة و٢٧ فائزا احتياطيًا، داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمة لأرض الوطن.

 

محافظ الوادي الجديد خالص التهنئة لحجاج بيت الله الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية وزيرة التضامن الاجتماعي ٨٨ حاج على مستوى المحافظة

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