الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد أسواق السلع الغذائية

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية مفاجئة بأسواق بمدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، يرافقه السيد جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محمد رجب مدير مديرية التموين.

تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت"، للتأكد من توافر أرصدة السلع التموينية، موجهًا بطرح كميات من السكر المدعم للمواطنين، وتوفيره بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمدن والقرى، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والإعلان عنها لمنع استغلال المواطنين، كما التقى بعض المواطنين للاطمئنان على عدم وجود نقص بأي من السلع الأساسية.


محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة تحت الإنشاء 

وكان الزملوط، أكد الانتهاء من إنشاء وتجهيز  ١٢ دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي ٢٠ حضانة مخطط الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١٠٤ ملايين جنيه، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال. 

 

وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مُثمنًا جهود التعاون المُستمرة لكل ما يخدم خطط التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن التنفيذ تم على مرحلتين، حيثُ شملت المرحلة الأولى ٥ حضانات (عبدالسلام عارف - جورمشين - باريس- الشركه ٥٥ - غرب الموهوب)، وشملت المرحلة الثانية ٧ حضانات: (الشركة ١٧ - حضانة العبور أمام الديوان العام- حضانة مجمع الخدمات بمركز الخارجة-  وحضانتي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بمركز الفرافرة - والأربعين ١ والأربعين ٢ بمركز باريس)، وجاري طرح ٨ حضانات جديدة كمرحلة ثالثة.

محافظ الوادي الجديد جولة تفقدية مفاجئة توافر السلع الغذائية الأساسية مصرية ماركت توافر أرصدة السلع التموينية تكثيف الحملات التموينية

مواد متعلقة

بـ 104 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة بالوادى الجديد

وكيل "صحة الوادى الجديد" يوجه برفع حالة الطوارئ تزامنًا مع عيد الميلاد

مصرع 3 وإصابة 5 في حادث تصادم بطريق "الخارجة/ باريس"

رئيس مدينة الداخلة: استمرار العمل بمنافذ الوحدات المحلية لبيع الخضر والسلع الغذائية

الزملوط يتفقد "المدينة الرياضية" وأعمال رصف الطرق بالعاصمة الإدارية للوادي الجديد

ببلالين وشجرة كريسماس.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بأعياد الميلاد

افتتاح فعاليات حملة "أسرتك ثروتك" بالوادي الجديد

حصاد 2023.. إنشاء وتطوير 35 مدرسة حكومية وافتتاح مدرسة We والدولية lPS بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولى عاجل؟ (فيديو)

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

هند عبدالحليم تعلن الانفصال عن زوجها: "سنة جديدة سنجل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء