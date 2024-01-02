في جولة مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية مفاجئة بأسواق بمدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، يرافقه السيد جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محمد رجب مدير مديرية التموين.

تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت"، للتأكد من توافر أرصدة السلع التموينية، موجهًا بطرح كميات من السكر المدعم للمواطنين، وتوفيره بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمدن والقرى، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والإعلان عنها لمنع استغلال المواطنين، كما التقى بعض المواطنين للاطمئنان على عدم وجود نقص بأي من السلع الأساسية.



محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة تحت الإنشاء

وكان الزملوط، أكد الانتهاء من إنشاء وتجهيز ١٢ دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي ٢٠ حضانة مخطط الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١٠٤ ملايين جنيه، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال.

وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مُثمنًا جهود التعاون المُستمرة لكل ما يخدم خطط التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن التنفيذ تم على مرحلتين، حيثُ شملت المرحلة الأولى ٥ حضانات (عبدالسلام عارف - جورمشين - باريس- الشركه ٥٥ - غرب الموهوب)، وشملت المرحلة الثانية ٧ حضانات: (الشركة ١٧ - حضانة العبور أمام الديوان العام- حضانة مجمع الخدمات بمركز الخارجة- وحضانتي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بمركز الفرافرة - والأربعين ١ والأربعين ٢ بمركز باريس)، وجاري طرح ٨ حضانات جديدة كمرحلة ثالثة.