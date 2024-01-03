تعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء جدول تخفيف الأحمال الجديد بنطاق محافظة الوادى الجديد، بناء على تعليمات مجلس الوزراء والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين يوميا.

وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ 5 مساء، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.

واستجابة الحكومة لطلبات النواب والمواطنين بتنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا مع بدء الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، قد عقد اجتماع لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيرًا إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.



اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من اليوم الأربعاء