الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يوجه بالتوسع فى زراعة التوت بالمدارس

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم، على تنفيذ ورشة عمل تدريبية للعاملين بإدارة الخارجة التعليمية عن إحياء صناعة وإنتاج الحرير بالمحافظة

 بحضور المهندس محمد عبد الوهاب مسئول تنفيذ البرنامج بقطاع تعليم المحافظة، ومجموعة من المعنيين ( التعليم الثانوى _ الاعدادى _ الابتدائى _ الزراعى _ الصناعى _ التجارى ) وذلك بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضمن مبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لإحياء صناعة وإنتاج الحرير بالمحافظة، وبمتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ


يأتى ذلك فى إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي وأحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة.


حيث جرى تنفيذ الورشة حول التجهيز والإستعداد لزراعة عقل التوت بالمساحات الشاسعة داخل مجموعة من المدارس لتوفير الغذاء الرئيسى لدودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى وتوطين صناعته بالمحافظة  فضلا عن كيفية الإستفادة من الخبرات  الخاصة بإحياء صناعة الحرير الطبيعى كأحد آليات التنمية الزراعية ونشر الوعى الثقافى ونقل الخبرات حول  إنتاج الحرير الطبيعى والتوسع فى المشاتل وزراعة التوت.

وقال المهندس محمد عبدالوهاب، مساعد المحافظ لمشروعات الحرير والصوب الزراعية، إن المحافظة نجحت خلال الأشهر الماضية فى إحياء أحد أهم المشروعات التى تعرضت للاندثار على مدار سنوات من التراجع وضعف الإنتاج، والتى كانت أكثر شهرة وانتشارا منذ ظهورها في ربوع محافظات مصر ومنافسة الأسواق.

الجدير بالذكر، أن محافظة الوادى الجديد، بدأت بتطبيق التجربة على مساحة صغيرة لا تتجاوز 50 فدان بمركز الداخلة، وانطلقت منها لتصل مساحات المشروع فى مرحلته الاولى 2500 فدان ويرتفع عدد المشروعات إلى 33 مشروعًا لإنتاج الحرير الطبيعى فى المحافظة، مابين مشروعات كبيرة ومشروعات شباب صغيرة، تأكيدا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوطين صناعة الحرير وإنتاج الحرير فى محافظة الوادى الجديد، حيث أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم عن مبادرة لإنتاج الحرير والتيسير على شباب الخريجين، عبر تقديم الأرض للشباب بأسعار منخفضة لتنشيط عملية زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعي.

وكيل التعليم الوادي الجديد تنفيذ ورشة عمل للعاملين بإدارة الخارجة لإحياء صناعة وإنتاج الحرير زراعة التوت لتوفير الغذاء الرئيسى لدودة القز صناعة الحرير الطبيعى

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