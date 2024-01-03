محافظ الوادي الجديد: تجديد مبادرة جمع التبرعات لإرسال قوافل مساعدات لغزة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقدّم المحافظ التهنئة، في مستهل الجلسة، بالعام الميلادي الجديد راجيًا أن يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، وقدّم الشكر لجميع المواطنين على المُشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، الذي أظهر المحافظة بالمظهر المُشرف وعكس وعيًا خالصًا ووطنية تدعو للفخر من كافة الأطياف.

وتم عرض حصاد الإنجازات، وبحث المحافظ عددًا من الموضوعات مُوجهًا بما يلي:



الاستعداد والجاهزية التامة لامتحانات صفوف النقل، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

_التشديد على تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية ومتابعة كفاية الأرصدة؛ وطرح كميات من السكر المدعم بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

_تجديد مبادرة جمع التبرعات لدعم أهالي غزة، وإطلاق قافلة أخرى للمساعدات الإنسانية؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

_تفعيل جميع وحدات العلاج عن بعد داخل المحافظة، وتوعية المواطنين بمقرّات الوحدات ومواعيد عملها والتخصصات التي تشملها.

_وضع خطة زمنية لأعمال حملة مكافحة سوسة النخيل، وتقييم عمل الحملة خلال مراحل التنفيذ؛ للسيطرة على المشكلة وإنهاءها.

_حظر تخصيص أي أراضي بالمراكز الخمس تقع ضمن نطاق المناطق المحظورة التي قد تجور على الخزان الجوفي؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

_تخصيص ١٠ فدان لصالح الجامعة التكنولوجية بمركز بلاط، و٥ فدان بمركز الداخلة لصالح جامعة الوادي الجديد.

_الانتهاء من إنشاء وتجهيز ٢٠ دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة.

_قرب إنتهاء أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة.

_ قرب الإنتهاء من تنفيذ مجمع المصالح الحكومي المميكن وافتتاحه قريبا.