الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تجديد مبادرة جمع التبرعات لإرسال قوافل مساعدات لغزة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

 

وقدّم المحافظ التهنئة، في مستهل الجلسة، بالعام الميلادي الجديد راجيًا أن يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، وقدّم الشكر لجميع المواطنين على المُشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، الذي أظهر المحافظة بالمظهر المُشرف وعكس وعيًا خالصًا ووطنية تدعو للفخر من كافة الأطياف.

وتم عرض حصاد الإنجازات، وبحث المحافظ عددًا من الموضوعات مُوجهًا بما يلي:


الاستعداد والجاهزية التامة لامتحانات صفوف النقل، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

_التشديد على تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية ومتابعة كفاية الأرصدة؛ وطرح كميات من السكر المدعم بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

_تجديد مبادرة جمع التبرعات لدعم أهالي غزة، وإطلاق قافلة أخرى للمساعدات الإنسانية؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

_تفعيل جميع وحدات العلاج عن بعد داخل المحافظة، وتوعية المواطنين بمقرّات الوحدات ومواعيد عملها والتخصصات التي تشملها.

_وضع خطة زمنية لأعمال حملة مكافحة سوسة النخيل، وتقييم عمل الحملة خلال مراحل التنفيذ؛ للسيطرة على المشكلة وإنهاءها.

_حظر تخصيص أي أراضي بالمراكز الخمس تقع ضمن نطاق المناطق المحظورة التي قد تجور على الخزان الجوفي؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

_تخصيص ١٠ فدان لصالح الجامعة التكنولوجية بمركز بلاط، و٥ فدان بمركز الداخلة لصالح جامعة الوادي الجديد.

_الانتهاء من إنشاء وتجهيز  ٢٠ دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة.

_قرب إنتهاء أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة.

_ قرب الإنتهاء من تنفيذ مجمع المصالح الحكومي المميكن وافتتاحه قريبا.

محافظ الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي حصاد الإنجازات الاستعداد والجاهزية التامة لامتحانات تهيئة المناخ المناسب للطلاب التشديد على تكثيف الرقابة التموينية السلع الأساسية تجديد مبادرة جمع التبرعات لدعم أهالي غزة

مواد متعلقة

زراعة 450 ألف فدان قمح بالوادي الجديد.. ومبادرة «ازرع» توفر تقاوى بتخفيضات 50%

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشارك في الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة

في جولة مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق

بـ 104 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة بالوادى الجديد

وكيل "صحة الوادى الجديد" يوجه برفع حالة الطوارئ تزامنًا مع عيد الميلاد

مصرع 3 وإصابة 5 في حادث تصادم بطريق "الخارجة/ باريس"

رئيس مدينة الداخلة: استمرار العمل بمنافذ الوحدات المحلية لبيع الخضر والسلع الغذائية

الزملوط يتفقد "المدينة الرياضية" وأعمال رصف الطرق بالعاصمة الإدارية للوادي الجديد

الأكثر قراءة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة