محافظ الوادى الجديد: إطلاق مبادرة لدعم زراعة أجود أصناف التمور المرغوبة فى التصدير

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيثُ بحث موقف عدد من المشروعات الاستثمارية، وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:

_سحب الأراضي الفضاء غير المنزرعة بنطاق المشروعات الاستثمارية، وإعادة طرحها بالسعر الحالي بشرط توافر مصدر ري وفقًا لدراسات وموافقة قطاع الري، على أن تكون الأولوية لتوسعات المشروعات المجاورة.

_سرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل الوحدة الحسابية لصندوق استصلاح الأراضي؛ لحوكمة إيرادات ومصروفات الصندوق.

_الإعداد لإطلاق مبادرة لدعم زراعة أجود أصناف التمور ذات الأولوية في الأسواق التصديرية.

_حصر الأراضي التي تم سحبها لعدم الجدية بنطاق المحافظة، لإعادة طرحها بالمزاد للراغبين.

_بحث موقف جدية المستفيدين من مبادرة أراضي آبار الشباب بمدينة موط بعد انتهاء المهلة الممنوحة في يناير ٢٠٢٤.

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

حيث قدّم المحافظ التهنئة، في مستهل الجلسة، بالعام الميلادي الجديد راجيًا أن يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، وقدّم الشكر لجميع المواطنين على المُشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، الذي أظهر المحافظة بالمظهر المُشرف وعكس وعيًا خالصًا ووطنية تدعو للفخر من كافة الأطياف.

محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بأسواق بمدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والأستاذ محمد رجب مدير مديرية التموين.