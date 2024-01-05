عقد ندوات توعوية عن الصحة الإنجابية بمساجد الوادي الجديد

صرح دكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم عقد ندوات توعية طبية من السادة الأطباء المختصين للتوعية بالصحة الإنجابية وضرورة توفير حياة صحية آمنة للأم والطفل بثلاث مساجد كبري بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

فى إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والصحة وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبرعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتحت إشراف الدكتورة حنان مجدى نور الدين نائب محافظ الوادى الجديد، وبصدد تنفيذ التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ومديرية أوقاف الوادى الجديد.

وأكد محروس أن الندوات تمت بناءً على تنسيق العمل المشترك بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف للتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وذلك بوضع هذه القضية الهامة على رأس قضايا الوطن وهى القضية السكانية وأهمية العلاقة الوثيقة بين العلم والدين فى أهمية الصحة الإنجابية والتوافق بين مقدرات وموارد الدولة ومعدلات النمو السكانى.

وأشار الدكتور وكيل الوزارة إلى ما أكد عليه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن دور الأئمة والدعاة مع الأطباء فى التوعية بالمشكلات الصحية التى تضر الأسرة من تكرار الحمل الغير منتظم، مؤكدا على إن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة مع توفير حياة صحية آمنة للأم والطفل.

كما تابع الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعهد الفني الصحي بمركز الداخلة لطلاب الفرقة الأولى بجميع الأقسام، بناءً على توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتعليمات الدكتورة حنان مجدى نور الدين نائب محافظ الوادى الجديد.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على سير العملية التعليمية بالمعهد وأثناء الامتحانات، ورافقه خلال الجولة الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة، والدكتورة منال مسلم مدير إدارة التمريض بالمديرية، وكان فى استقباله الدكتور أحمد فتحى عميد المعهد الفنى الصحى بالداخلة.