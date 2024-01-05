الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقد ندوات توعوية عن الصحة الإنجابية بمساجد الوادي الجديد

جانب من الندوات التوعوية
جانب من الندوات التوعوية

صرح دكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم عقد ندوات توعية طبية من السادة الأطباء المختصين للتوعية بالصحة الإنجابية وضرورة توفير حياة صحية آمنة للأم والطفل بثلاث مساجد كبري بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

فى إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والصحة وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان وبرعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط   محافظ الوادى الجديد، وتحت إشراف الدكتورة حنان مجدى نور الدين نائب محافظ الوادى الجديد، وبصدد تنفيذ التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ومديرية أوقاف الوادى الجديد.

وأكد محروس أن الندوات تمت بناءً على تنسيق العمل المشترك بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف للتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وذلك بوضع هذه القضية الهامة على رأس قضايا الوطن وهى القضية السكانية وأهمية العلاقة الوثيقة بين العلم والدين فى أهمية الصحة الإنجابية والتوافق بين مقدرات وموارد الدولة ومعدلات النمو السكانى.

وأشار الدكتور وكيل الوزارة إلى ما أكد عليه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن دور الأئمة والدعاة مع الأطباء فى التوعية بالمشكلات الصحية التى تضر الأسرة من تكرار الحمل الغير منتظم، مؤكدا على إن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة مع توفير حياة صحية آمنة للأم والطفل.

كما تابع الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعهد الفني الصحي بمركز الداخلة لطلاب الفرقة الأولى بجميع الأقسام، بناءً على توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتعليمات الدكتورة حنان مجدى نور الدين نائب محافظ الوادى الجديد.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على سير العملية التعليمية بالمعهد وأثناء الامتحانات، ورافقه خلال الجولة الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة، والدكتورة منال مسلم مدير إدارة التمريض بالمديرية، وكان فى استقباله الدكتور أحمد فتحى عميد المعهد الفنى الصحى بالداخلة.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد عقد ندوات توعية الأطباء المختصين الصحة الإنجابية توفير حياة صحية آمنة مساجد كبري

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق "الداخلة- الخارجة"

إصابة 17 شخصًا فى انقلاب سيارة محملة بالعمال بالوادى الجديد

فريق "اللجنة الرياضية" بجامعة الوادى الجديد يفوز بكأس المحافظ

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتابع امتحانات الترم الأول بالمعهد الفنى الصحى بالداخلة

بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. انتهاء تطوير 28 قرية ضمن "حياة كريمة" بالفرافرة

محافظ الوادى الجديد: إطلاق مبادرة لدعم زراعة أجود أصناف التمور المرغوبة فى التصدير

تعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟