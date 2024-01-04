فريق "اللجنة الرياضية" بجامعة الوادى الجديد يفوز بكأس المحافظ

فازت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الوادى الجديد، ببطولة كأس اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد في خماسي كرة القدم التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة على ملاعب الصالة المغطاة بالخارجة.

حيث أقيمت المباراة النهائية بين فريق اللجنة الرياضية بالجامعة واللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة والتى انتهت بفوز فريق الجامعة بهدفين نظيفين.

وفور فوز فريق الجامعة، بكأس المحافظ للجان الرياضية قدم رئيس اللجنة الرياضية بالجامعة الشكر للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة لدعمه الدائم للجنة الرياضية للعاملين بالجامعة وكذلك كافة الأنشطة علي مستوى الجامعة، كما قدم الشكر والتقدير لجميع أعضاء البعثة الموقرة الذين مثلو اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة (اللاعبين والإداريين والمدير الفني وأعضاء مجلس الإدارة).

هذا وقد تقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بالتهنئة لأعضاء فريق اللجنة الرياضية بالجامعة لفوزه بكأس البطولة، متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاح للارتقاء بجامعة الوادى الجديد.