الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتابع امتحانات الترم الأول بالمعهد الفنى الصحى بالداخلة

وكيل الصحة بالوودي
وكيل الصحة بالوودي الجديد يتفقد الامتحانات

تابع الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعهد الفني الصحي بمركز الداخلة لطلاب الفرقة الأولى بجميع الأقسام، بناءً على توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتعليمات الدكتورة حنان مجدى نور الدين نائب محافظ الوادى الجديد.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على سير العملية التعليمية بالمعهد وأثناء الامتحانات، ورافقه خلال الجولة الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة، والدكتورة منال مسلم مدير إدارة التمريض بالمديرية، وكان فى استقباله الدكتور أحمد فتحى عميد المعهد الفنى الصحى بالداخلة.

 

وقدم محروس الشكر والتقدير لمحافظ الوادي الجديد، والسيدة نائب المحافظ ومديرية الشئون الصحية على ما تم تقديمه من دعم لافتتاح وتشغيل المعهد فى الموعد المحدد، وتذليل كل الصعوبات فى سبيل ذلك.

وكيل الصحة بالوادي الجديد يتفقد مستشفى الداخلة استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد


كما قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بالمرور على مستشفى الداخلة العام لرفع حالة الطوارئ استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وانتظام النوبتجيات ومتابعة العمل بأقسام الطوارئ، يرافقه الدكتور محمد رشاد جبالي مدير مستشفى الداخلة العام، والدكتور باسم جمال فتحى مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة منال مسلم صالح مدير إدارة التمريض بالمديرية، والسيد ممدوح شعبان مفتش مالى وإدارى وفريق تفتيش تمريض الرعاية العلاجية.

حيث تابع العمل بقسم الاستقبال والأشعة والمعامل والأقسام الداخلية والعناية المركزة، كما تابع زيادة أسرة الطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات وخاصة أدوية الطوارئ وتوافر الأكسجين وصلاحية الأجهزة وتوافر وصلاحية المصادر البديلة للمياه والكهرباء، وصلاحية خلايا ثلاجات حفظ الموتى.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد متابعة سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول المعهد الفني الصحي

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