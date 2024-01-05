الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 17 شخصا فى انقلاب سيارة محملة بالعمال بالوادى الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 17 شخصًا بينهم 6 أطفال، منذ قليل في حادث مروري، مساء أمس الخميس، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابون لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج. 

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق "الداخلة – الفرافرة" بالقرب من منطقة "جهينة" الاستثمارية التابعة لقرية "أبو منقار" بمركز الفرافرة. 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمود إبراهيم منصور، 43عاما، إسلام أحمد الغرباوي، 23عاما، محمد محمود إبراهيم، 20عامًا، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجلال محمد جلال، 19عامًا، عمر محمد أحمد، 13عامًا،  يوسف ثابت محمد، 10 أعوام، خالد محمد أحمد، 18عامًا، يسري محمود ثابت، 28عامًا، كريم شوقي محمد، 13عامًا، معتز فريد شوقي، 12عامًا، محمود عبد العظيم، 17عامًا، يوسف محمود إبراهيم، 13عامًا، محروس جابر محمد، 19عامًا، عبد الواحد سعدى القط، 36 عامًا، مصطفى أحمد محمود، 22عامًا، على محمود ثابت، 14عامًا، عبد الراضي عبد الرحيم محمد، 40عامًا، وجرى تحويلهم إلى  مستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، فيما جرى تحويل حالتين لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز رفع آثار الحادث من الطريق، كما تحرر محضر بالحادثة وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أصيب 17 شخص ا حادث مرورى مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد الإسعاف المصابين

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