الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق "الداخلة - الخارجة"

انقلاب سيارة مواد
انقلاب سيارة مواد بترولية

أصيب شخصين منذ قليل، إثر انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق الداخلة - الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بوجود حادث سير بمنطقة الزيات بطريق الداخلة - الخارجة.

 وتبين بالفحص والتحري، انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية وإصابة شخصين وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج

أسفر الحادث،عن إصابة كلا من محمود محمد آدم 25 سنة، ناجح مهني عبدالرحمن 35 سنة وكلاهما يقيم بمركز الخارجة

إصابة 17 في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال في الوادي الجديد  

في سياق متصل، كان قد أصيب 17 شخصًا بينهم 6 أطفال، في حادث مروري، مساء اليوم الخميس، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق " الداخلة – الفرافرة " بالقرب من منطقة " جهينه"  الاستثمارية التابعة لقرية " أبو منقار " بمركز الفرافرة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من محمود ابراهيم منصور، 43عاما، إسلام احمد الغرباوي 23عاما، محمد محمود إبراهيم،20عامًا،  وجرى تحويله الى مستشفى أسيوط الجامعي،  جلال محمد جلال، 19عامًا،  عمر محمد أحمد، 13عامًا،   يوسف ثابت محمد، 10أعوام، خالد محمد أحمد، 18عامًا، يسري محمود ثابت، 28عامًا، كريم شوقي محمد، 13عامًا، معتز فريد شوقي، 12عامًا، محمود عبد العظيم، 17عامًا، يوسف محمود ابراهيم، 13عامًا، محروس جابر محمد، 19عامًا، عبد الواحد سعدى القط، 36عامًا، مصطفى أحمد محمود، 22عامًا، على محمود ثابت، 14عامًا، عبد الراضي عبد الرحيم محمد، 40عامًا، وجرى تحويله إلى  مستشفى أسيوط الجامعي.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، فيما جرى تحويل حالتين لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز رفع آثار الحادث من الطريق، كما تحرر محضر بالحادثة وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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