إعدام 14 كيلو لحوم وأسماك فاسدة في حملة مكثفة بالوادي الجديد

نفَّذت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، اليوم السبت، حملة مكثفة على بعض المحال التجارية لبيع وتداول الاغذية بمركز الخارجة، في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وأعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن تنفيذ حملات مكثفة على محلات بيع وتداول الاغذية بمركز الخارجة على عدد (٧) منشأة غذائية والتي أسفرت عن إعدام ٥ كيلو جرامات كبدة متغيرة في الخواص وإعدام ٤.٧٥٠ كجم لتر عصائر، وإعدام ٤.٥ كجم سمك متغير في الخواص وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محضر عدم وجود شهادة صحية، والتحفظ على مضبوطات خاصة بعينة عصير مغشوشة وجارٍ فحصها ومتابعتها.

وأهابت مديرية الشؤون الصحية، بالمواطنين بالإبلاغ الفوري، عن أي ملاحظات بمحلات بيع وتداول الأغذية حفاظًا على تقديم الغذاء الصحي والمناسب للمواطنين.