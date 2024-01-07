الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز الداخلة ووفد "الأوقاف" يهنئون الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

رئيس مركز الداخلة
رئيس مركز الداخلة ووفد المجتمع يهنئون الاخوة المسيحيين

زار اللواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة ووفد الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والتعليمية بمركز الداخلة، كنيسة مارى جرجس بالداخلة لتقديم التهنئة للاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وكان فى استقبالهم القس مرقص شفيق والقس مكاريوس ماهر راعيا كنيسة مارى جرجس بالداخلة

 وقدم رئيس مركز ومدينة الداخلة ووفد الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية التهنئة بعيد الميلاد، مؤكدين على أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد في كافة المناسبات المختلفة والذي من شأنه أن يقوي روح المودة والتآلف والترابط في ما بيننا كشعب واحد لا يفترق أبدا.

وتوالت الكلمات التي عبر فيها الحاضرون على روح المحبة التي تجمع الشعب المصري، والتي تمتد جذورها عبر التاريخ، وعلى عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وأن المجتمع المصرى نسيج واحد


وأبدى القس مرقص راعى كنيسة مارى جرجس بالداخلة عن سعادته بهذه الزيارة الغالية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا على أن الكل يعمل من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.


الوحدة الوطنية يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كل المجالات

وأكد رئيس مركز ومدينة الداخلة على أهمية الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كل المجالات، مضيفا بأن مصر ستظل محروسة بفضل أبنائها وتماسكهم، وأن أبناء الشعب المصرى نسيج واحد لا يعرف التفرقة بين مسيحى ومسلم

 وأشار إلى أن الأعياد والمناسبات المختلفة بين المسلمين والمسيحيين تزيدهم ترابطا وتماسكا، داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى الطيبة على مصر وأهلها بوافر الامن والازدهار والترابط والتقدم والرخاء.

وعلى هامش الزيارة تم توزيع هدايا تحمل صورة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الاطفال داخل الكنيسة وسط أجواء من البهجة والسرور والأخوة والتلاحم

رئيس مركز ومدينة الداخلة وفد الاوقاف بزيارة كنيسة مارى جرجس لتقديم التهنئة للاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد المجتمع المصرى نسيج واحد

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