"مستقبل وطن" يوزع 5000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بالوادى الجديد (صور)

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا في كافة مدن المحافظة، وذلك بالتزامن مع البرودة الشديدة التي تشهدها البلاد في فصل الشتاء.

ومن جانبه، قال جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، إن الحزب وزع ٥٠٠٠ بطانية على حالات الأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًاَ، حيث جرى توزيع ١٠٠٠ بطانية لكل مركز.

وأكد أن المبادرة تعتبر واحدة من المبادرات التي تعمل على تفعيل الدور الاجتماعي الحقيقي لدور الحزب في تقديم خدمات ملموسة تساعد في رفع معاناة الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجًا والتي يهتم بها الحزب.

وأشار أمين المحافظة إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في دعم ومساندة الدولة المصرية من أجل سد احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين.

مستقبل وطن يوزع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية

تنظيم معرض للسلع التموينية بأسعار مخفضة

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، بقيادة النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، معرض للسلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بقرية غرب الموهوب.

وقال النائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، إن المعرض لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وشمل المعرض بيع السلع الآتية: (أرز- سكر- زيت- مكرونة- جبنة- بعض الخضروات) بأسعار مخفضة للمواطنين، يأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب دعمًا للدولة والقيادة السياسية.

مستقبل وطن يوزع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية

فتح 3 مكاتب للعلاج على نفقة الدولة

كما نجحت أمانة الصحة والسكان بأمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في الحصول على موافقات رسمية لفتح 3 مكاتب تابعة لوازرة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور النائب مؤمن معاذ، أمين لجنة الصحة والسكان بأمانة الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، أنه نجح في الحصول على موافقة وزارة الصحة في فتح 3 مكاتب للعلاج على نفقة الدولة في 3 مراكز إدارية بالمحافظة كانت محرومة من هذه الخدمة.

وأوضح أنه تقدم بمقترح برغبة في مجلس الشيوخ لفتح مكاتب للعلاج على نفقة الدولة ووافقت الوزارة بالفعل وجاري فتح المكاتب حاليًا في مراكز "الفرافرة – باريس – بلاط"، وسيجري تقديم الخدمة للمواطنين من خلال هذه المكاتب خلال اليومين المقبلين بالتعاون والتنسيق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.