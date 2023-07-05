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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" يوزع 500 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

صورة من توزيع كراتين
صورة من توزيع كراتين مواد غذائية

وزع حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادي الجديد، 500 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في مركز الخارجة بقيادة جمال آدم، أمين عام الحزب بمحافظة الوادي الجديد. 

وقال عبدالحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، إنه تم توزيع 500 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في مركز الخارجة.

وأشار أمين الحزب بمركز الخارجة، إلى توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ولحوم الخير على الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة احتفالات 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك.

وأضاف، أن أمانة الحزب بدأت توزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا بقرى مركز الخارجة، مشيرًا إلى أنه جرى وضع خطة للتوزيع في مختلف المناطق مع حصر ومراجعة بيانات الأسر الأولى بالرعاية، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، لذلك نظم حزب مستقبل وطن، قوافل ضخمة لتقديم المواد الغذائية الأساسية واللحوم، للأسر المستحقة في جميع محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة الوادي الجديد.

مستقبل وطن محافظة الوادي الجديد 500 كرتونة الأسر الأولى بالرعاية الأكثر احتياجا مواد غذائية ولحوم

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