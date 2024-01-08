محافظ الوادي الجديد يوجّه بإنشاء ميدان مفتوح للرماية

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالبدء في أعمال إنشاء نادي الرماية والصيد بأحدث المواصفات والمعايير الدولية، وذلك خلال تفقده مقر النادي شمال مدينة الخارجة، اليوم الاثنين، برفقة إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجّه "الزملوط" بإنشاء منصة مشاهدة وميدان مفتوح للرماية لتجهيزه بأحدث الوسائل والمعدات لممارسة وتعليم رياضة الرماية.

وتفقّد أيضًا التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية، مُوجهًا باستكمال تأثيث قاعة كبار الزوار ومنصات المشاهدة، وسرعة الانتهاء من أعمال السور الحديدي الخاص بالمضمار، وتسوية الطريق بمحيط القرية التراثية، وزراعة الأحواض على جانبي مدخل النادي.

من ناحية أخرى، تفقّد المحافظ مقرّ المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مُوجهًا بتسوية محيط الملاعب وإنهاء أعمال اللاند سكيب، واستكمال أعمال الإنارة الداخلية للعاصمة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة لبحث الاستغلال الأمثل لإمكانات المركز

وتفقد "الزملوط" أيضًا برفقة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة؛ لبحث سبل الاستغلال الأمثل لإمكانات المركز.

ووجه المحافظ بالتنسيق المشترك بين المحافظة والمديرية لصيانة وإصلاح السيارات والمعدات المتعطلة، وإجراء الفحص الدوري لها؛ للتأكد من سلامتها، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المعدات وحسن استغلال الموارد المتاحة والتأكد من جاهزيتها.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروعات الصوب الزراعية بالخارجة

كما قام "الزملوط" بجولةٍ تفقدية لمشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز.

وأشاد "الزملوط" بحجم وجودة الإنتاج، مُوجهًا بزيادة الكميات المطروحة بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، واستغلال إنتاج الطماطم في تنفيذ أحد المشروعات الشبابية لتجفيف الطماطم، والتنسيق بين الوحدة المحلية والقائمين على مشروع الصوب لاستغلال فسائل النخيل الجيدة والتوسع في زراعتها.