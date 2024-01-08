تابع توافر السلع بالأسواق.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة

تفقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، يرافقهما اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة وذلك لبحث سبل الاستغلال الأمثل لإمكانات المركز.

ووجه المحافظ بالتنسيق المشترك بين المحافظة والمديرية لصيانة وإصلاح السيارات والمعدات المتعطلة، وإجراء الفحص الدوري لها للتأكد من سلامتها، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المعدات وحسن استغلال الموارد المتاحة والتأكد من جاهزيتها.

محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بالأسواق

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية مفاجئة بأسواق بمدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز ومحمد رجب مدير مديرية التموين.

و تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت"، للتأكد من توافر أرصدة السلع التموينية، موجهًا بطرح كميات من السكر المدعم للمواطنين، وتوفيره بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمدن والقرى، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والإعلان عنها؛ لمنع استغلال المواطنين. كما التقى ببعض المواطنين للاطمئنان على عدم وجود نقص بأي من السلع الأساسية.

الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة بتكلفة 104 ملايين جنيه

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على الانتهاء من إنشاء وتجهيز 12 دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي 20 حضانة مخطط الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ملايين 104 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال. وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مُثمنًا جهود التعاون المُستمرة لكل ما يخدم خطط التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن التنفيذ تم على مرحلتين، حيثُ شملت المرحلة الأولى 5 حضانات (عبدالسلام عارف - جورمشين - باريس- الشركه 55 - غرب الموهوب)، وشملت المرحلة الثانية 7 حضانات: (الشركة 17 - حضانة العبور أمام الديوان العام- حضانة مجمع الخدمات بمركز الخارجة- وحضانتي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بمركز الفرافرة - والأربعين 1 والأربعين 2 بمركز باريس)، وجاري طرح 8 حضانات جديدة كمرحلة ثالثة.