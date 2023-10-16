ندوة بـ"إعلام الداخلة" عن المرأة ودورها المرتقب في الانتخابات الرئاسية

نفذ مركز إعلام الداخلة التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"، "والمرأة ودورها المرتقب في الانتخابات الرئاسية، و المشاركة السياسية الفاعلة كأحد أهم دعائم تمكين المرأة المكتسبات العديدة التي حققتها المرأة المصرية في كافة المجالات خلال السنوات الأخيرة وخصوصا في المجال السياسي.

شارك في الندوة السيدة عبير متولي مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، والشيخ أشرف نمر مدير عام الأوقاف بمركز الداخلة، وأنصاف عبدالله مقرر المجلس القومي للمرأة بالداخلة، ومحمود عزت مسئول الرأي العام بمركز الإعلام وحضرها عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز، وقيادات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وموظفون بالإدارات الحكومية المختلفة.

مدير عام المجلس القومي: المرأة تشارك في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة 19



بدأت عبير متولي مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، حديثها عن تطور تاريخ مشاركة المرأة سياسيًا منذ ثورة 19 وحتى الآن، وكيفية تغير دورها وعدم تمحوره فقط في كونها ربة منزل، بل كونها الان محور أساسي في تغيير مسار المجتمع من خلال قدرتها على المشاركة في شتى المجالات.

وأوضحت مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، عن تمكين المرأة في المجال السياسي ودعم مشاركتها الجادة في الحياة السياسية كونها نصف المجتمع وتتعاون مع الرجل في الأمور الحياتية.

مشاركة المرأة سياسيًا هي أحد أبرز مظاهر الديمقراطية

وأكدت على أن مشاركة المرأة سياسيًا هي أحد أبرز مظاهر الديمقراطية وتحقيقًا للعدالة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، وأوضحت أن أهمية هذه المشاركة تتجلى بصورة واضحة في دعم دورها وإدماجها في عملية التنمية إلى جانب تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لها، وشددت على أن مشاركة المرأة تساهم بشكل كبير في تعميق مفهوم المواطنة لديها ورفع ولائها وانتمائها الذي ستغرسه بالتبعية في أبنائها وهم أساس المستقبل.



دور المرأة في المشاركة السياسية

وأكدت على أن للمرأة دورا رياديا في صنع القرار وفي التغيير من خلال المشاركة السياسية الفاعلة، معربة عن أمله في أن تستغل المرأة هذا الدور من خلال المناخ الديمقراطي المتاح حاليا. وأشارت الى أهمية دور مؤسسات المجتمع في تثقيف المرأة انتخابيا، مشيدة في هذا الصدد بدور قطاع الاعلام الداخلي عبر مراكز الاعلام التابعة.

واختتمت حديثها بمناقشة التحديات التي تعيق مشاركة المرأة وتحد منها ووضع الحلول اللازمة لتعزيز هذه المشاركة مستقبلًا وتدعيم حقوقها الانتخابية جماهيريًا واعلاميًا.



ومن جانبه تحدث مدير عام ادارة أوقاف الداخلة الشيخ أشرف نمر عن دور المرأة في الإسلام، ودورها في صنع القرار في الوقائع الهامة وضرب مثالا على ذلك بدور السيدة اسماء بنت ابي بكر في الهجرة، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في الحروب.