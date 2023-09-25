"إعلام الداخلة" ينظم ندوة تثقيفية عن أهمية الدور المؤسسى لبناء شخصية الطفل

نفذ مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان "أسس بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته في ضوء المتغيرات الحديثة" بمركز شباب الفتح بمدينة موط، تحت إشراف رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، وذلك ضمن محور التوعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة التي دأب المركز على تنفيذها.

حاضر في الندوة المعلمة هبة بدر سفينة، أستاذ علم النفس ووكيل المدرسة الثانوية بالداخلة، وعدد من أولياء الأمور ورواد مركز الشباب.

أهمية التركيز على أساليب بناء الشخصية في مختلف المراحل العمرية

وأكدت في بداية الندوة أهمية التركيز على أساليب بناء الشخصية في مختلف المراحل العمرية، لا سيما مرحلة الطفولة التي تبنى خلالها شخصية الانسان نفسيًًا واجتماعيًا وثقافيًا وعلميًا.



وشددت المحاضرة على أهمية التربية في تشكيل وبناء شخصية الطفل، مشيرة في هذا الصدد الى أن ثمة أساليب متعددة في التربية تتفاوت مابين المرونة والصرامة وكل أسلوب يحمل معه تأثيراته المختلفة على تطور وتشكيل شخصية الطفل عقليًا وصحيًا وبدنيًا.

وبينت أن أساليب التربية تختلف باختلاف البيئة التي تعيش فيها كل أسرة والتحديات التي تعيشها ومستوى ثقافة وتعليم كل أسرة، مؤكدة أهمية انتهاج الوسطية بين المرونة الزائدة والتشدد في التربية كأسلوب مثالي يسهم في بناء شخصية الطفل وفق المستهدف.

دور المستجدات الحديثة في تشكيل وعي الاجيال الناشئة

على صعيد متصل، أكدت هبة بدر أهمية بناء شخصية الطفل من أجل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على المشاركة بفاعلية في بناء الدولة.

وأوضحت دور المستجدات الحديثة وأبرزها وسائل التقنية المتطورة في تشكيل وعي الأجيال الناشئة وبناء شخصيتهم، مشيرة هنا الى الدور المؤسسي في حماية القيم وبناء شخصية الطفل.

وأكدت أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة الإيجابية لدعم بناء شخصية الطفل، لافتة في هذا الصدد إلى بناء شخصية الطفل بالممارسة والمحاكاة وليس فقط من خلال التوجيه المباشر.

وكانت الندوة قد أوصت بضرورة تبني برامج توعوية وتثقيفية للتعريف بأساليب وكيفية بناء شخصية الطفل.