الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام الداخلة" ينظم ندوة تثقيفية عن أهمية الدور المؤسسى لبناء شخصية الطفل

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

  نفذ مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان "أسس بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته في ضوء المتغيرات الحديثة" بمركز شباب الفتح بمدينة موط، تحت إشراف رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، وذلك ضمن محور التوعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة التي دأب المركز على تنفيذها.

 حاضر في الندوة المعلمة هبة بدر سفينة، أستاذ علم النفس ووكيل المدرسة الثانوية بالداخلة، وعدد من أولياء الأمور ورواد مركز الشباب.

 أهمية التركيز على أساليب بناء الشخصية في مختلف المراحل العمرية

 وأكدت  في بداية الندوة أهمية التركيز على أساليب بناء الشخصية في مختلف المراحل العمرية، لا سيما مرحلة الطفولة التي  تبنى خلالها شخصية الانسان نفسيًًا واجتماعيًا وثقافيًا وعلميًا.
 

 وشددت المحاضرة على أهمية التربية في تشكيل وبناء شخصية الطفل، مشيرة في هذا الصدد الى أن ثمة أساليب متعددة في التربية تتفاوت مابين المرونة والصرامة وكل أسلوب يحمل معه تأثيراته المختلفة على تطور وتشكيل شخصية الطفل عقليًا وصحيًا وبدنيًا.

 وبينت أن أساليب التربية تختلف باختلاف البيئة التي تعيش فيها كل أسرة والتحديات التي تعيشها ومستوى ثقافة وتعليم كل أسرة، مؤكدة أهمية انتهاج الوسطية بين المرونة الزائدة والتشدد في التربية كأسلوب مثالي يسهم في بناء شخصية الطفل وفق المستهدف.

 

دور المستجدات الحديثة في تشكيل وعي الاجيال الناشئة 

 على صعيد متصل، أكدت هبة بدر أهمية بناء شخصية الطفل من أجل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على المشاركة بفاعلية في بناء الدولة. 

 وأوضحت دور المستجدات الحديثة وأبرزها وسائل التقنية المتطورة في تشكيل وعي الأجيال الناشئة وبناء شخصيتهم، مشيرة هنا الى الدور المؤسسي في حماية القيم وبناء شخصية الطفل.

وأكدت أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة الإيجابية لدعم بناء شخصية الطفل، لافتة في هذا الصدد إلى بناء شخصية الطفل بالممارسة والمحاكاة وليس فقط من خلال التوجيه المباشر. 
 وكانت الندوة قد أوصت بضرورة تبني برامج توعوية وتثقيفية للتعريف بأساليب وكيفية بناء شخصية الطفل.

 

مركز إعلام الداخلة الوادي الجديد ندوة تثقيفية محور التوعية بقضايا السكان أسس بناء شخصية الطفل

مواد متعلقة

ترشيد استهلاك المياه.. ندوة بمركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد

الوادى الجديد الأولى عالميًا فى إنتاج وتصدير التمور

تنفيذ دورة عن الصوب الزراعية لشباب الخريجين بالداخلة

محافظ الوادى الجديد: نقل تبعية معاهد التمريض للمعهد الفنى الصحى

وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد مدارس المحافظة استعدادًا للعام الدراسى

بطول 100 كيلومتر.. الوادي الجديد تستكمل مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالخارجة

أهالي الوادي الجديد: القضاء على الإرهاب مرحلة فارقة في عصر السيسي

"إعلام الداخلة" ينظم ندوة حول سبل حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

رفض عملها فخلعته.. ما القصة؟

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

تزكية 20 برلمانيًا وتأييد 25 ألف مواطن.. تفاصيل وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى