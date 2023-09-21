"إعلام الداخلة" ينظم ندوة حول سبل حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها

نفذ مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع لقطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية تحت عنوان "سبل حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها"، تحت إشراف رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيي، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والشئون الإسلامية بمحافظة الوادي الجديد .

حاضر في الندوة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ محمود جاهين ، والدكتور محمد عثمان البسطويسي منسق عام الدورات بوزارة الأوقاف ، والسيدة عبير مرزوق نائب فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة ، والدكتورة جمالات محمود رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الداخلة ، والسيدة هناء أبو الحسن ادارة التثقيف الصحي بالداخلة.

حضر الندوة التي عقدت بمقر مركز إعلام الداخلة، عدد من الأئمة والشباب المقبلين على الزواج والقيادات الشعبية بقرى المركز ، وأدارها حسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة .

من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الدكتور محمود جاهين، أن الشريعة الاسلامية وضعت الأسس والضوابط التي تقوم عليها الاسرة وتكفل حمايتها وتعالج المشكلات التي قد تواجهها قبل تصعيدها .

وتحدث الدكتور جاهين عن وسائل حماية الاسرة في الإسلام والتي من بينها حسن العشرة بين الزوجين ومعاملة كل منهما الآخر بالحسنى واتباع الأسس السليمة في تربية الأبناء، مشيرا في هذا الصدد الى أن الاسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع وبإصلاحها واستقرارها ينصلح ويستقر المجتمع، لافتا هنا الى دور وزارة الاوقاف بالتعاون مع الجهات الاخرى وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بقضايا الإرشاد الأسري .

وشدد دكتور جاهين، على أهمية التوعية في تنظيم الاسرة ونشر المفاهيم الصحيحة من خلال الإعلام والأوقاف والصحة .



ندوة حول سبل حماية الأسرة

كما تناول الدكتور محمد عثمان البسطويسي المنسق العام، للدورات بوزارة الأوقاف، مخاطر العوامل الدخيلة مثل حروب الجيلين الرابع والخامس وتأثيرها على استقرار الاسرة ، مشيرا هنا الى اهمية التدريب في تنمية وعي الاسرة وتأهب الشباب لبناء أسرة سليمة.

وتناولت الدكتورة جمالات محمود أبرز المشاكل الصحية التي تعاني منها الأسرة وكيفية الوقاية منها .

من جانبها أشادت هناء أبوالحسن المثقف الصحي بالإدارة الصحية بالداخلة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل بمناقشة تعديلات قانون الاسرة ضمن جلسات الحوار الوطني لعلم الرئيس أن استقرار الاسرة من مقومات الامن القومي .

وأوصت الندوة بتبني برامج تدريبية للآباء والأمهات والشباب حول أسس استقرار الأسرة، وتكثيف القوافل الطبيةالخاصة بتنظيم الاسرة٠