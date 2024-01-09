"تعليم الوادى الجديد" تعقد غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات صفوف النقل، والتى انطلقت اليوم الثلاثاء 9 يناير بجميع مدارس المحافظة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية

وأشار وكيل التعليم إلى التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية.

واطمئن وكيل تعليم الوادي الجديد على إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان، لأداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة، لافتا إلى أنه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح

يؤديها 34460 طالب وطالبة.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتي يؤديها 34460 طالب وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس، مؤكدًا على توفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط أعمال الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر،وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.



من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية العام واللغات والمهني ومدارس التربية الخاصة، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوى الفني، بالإضافة لطلاب التعليم المجتمعي.

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية مستعدة لإستقبال طلاب صفوف النقل لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023_2024م