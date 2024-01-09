الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

"تعليم الوادى الجديد" تعقد غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل

غرفة عمليات بالتربية
غرفة عمليات بالتربية والتعليم

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات صفوف النقل، والتى انطلقت اليوم الثلاثاء 9 يناير بجميع مدارس المحافظة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية

وأشار وكيل التعليم إلى التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية.  

واطمئن وكيل تعليم الوادي الجديد على إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان، لأداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة، لافتا إلى أنه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح

يؤديها 34460 طالب وطالبة.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

 

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتي يؤديها 34460 طالب وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس، مؤكدًا على توفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط أعمال الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر،وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان. 

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية العام واللغات والمهني ومدارس التربية الخاصة، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوى الفني، بالإضافة لطلاب التعليم المجتمعي.

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية مستعدة لإستقبال طلاب صفوف النقل لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023_2024م

 

وكيل التعليم الوادي الجديد غرفه العمليات الرئيسية سير أعمال إمتحانات صفوف النقل توفير الأجواء المناسبة

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالوادي الجديد

الثلاثاء.. انطلاق امتحانات "الترم الأول" لصفوف النقل فى الوادى الجديد

"الزملوط" يبحث مع وفد كلية الهندسة بجامعة أكتوبر لتفعيل بروتوكول إنشاء المنازل الصديقة للبيئة

"أسرتك ثروتك".. حلقة نقاشية لـ"إعلام الداخلة" حول أهمية التوعية بالصحة الإنجابية

محافظ الوادى الجديد يوجّه بإنشاء ميدان مفتوح للرماية

تابع توافر السلع بالأسواق.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة

تعليم الوادى الجديد: مستعدون لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

"مستقبل وطن" يوزع 5000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان