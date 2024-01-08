"الزملوط" يبحث مع وفد كلية الهندسة بجامعة أكتوبر لتفعيل بروتوكول إنشاء المنازل الصديقة للبيئة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد كلية الهندسة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، والذي يزور المحافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والجامعة في مجال إنشاء منازل ريفية صديقة للبيئة، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ووفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

واستعرض المحافظ، عدد من مشروعات تخرج الطلاب التي تم تنفيذها لتصميم نموذج مجتمع عمراني بيئي مستدام بالاعتماد على الطاقة النظيفة. مشيدًا بالمشروعات المقدمة والتي تراعي البُعد البيئي والاجتماعي والظروف المناخية السائدة بالمحافظة.

ووجّه “الزملوط” بدراسة أنسب المشروعات المقترحة للاستفادة منها في مشروعات الإسكان البيئي التي تستهدف المحافظة التوسع فيها، لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتطورة.

الزملوط يوجّه بالبدء في أعمال "نادي الرماية" ويتفقّد التشطيبات النهائية بنادي "الهجن"

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالبدء في أعمال إنشاء نادي الرماية والصيد بأحدث المواصفات والمعايير الدولية، جاء ذلك خلال تفقده مقر النادي شمال مدينة الخارجة، اليوم الإثنين، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ وجّه بإنشاء منصة مشاهدة وميدان مفتوح للرماية لتجهيزه بأحدث الوسائل والمعدات لممارسة وتعليم رياضة الرماية.

كما تفقّد التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية، مُوجهًا باستكمال تأثيث قاعة كبار الزوار ومنصات المشاهدة، وسرعة الانتهاء من أعمال السور الحديدي الخاص بالمضمار، وتسوية الطريق بمحيط القرية التراثية، وزراعة الأحواض على جانبي مدخل النادي.

ومن ناحيةٍ أخرى، تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مقرّ المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مُوجهًا بتسوية محيط الملاعب وإنهاء أعمال اللاند سكيب، واستكمال أعمال الإنارة الداخلية للعاصمة.