الثلاثاء.. انطلاق امتحانات "الترم الأول" لصفوف النقل فى الوادى الجديد

تنطلق غد الثلاثاء 9 يناير، فى الوادى الجديد، امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى 2023- 2024.

وقال المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن امتحانات صفوف النقل تشمل كلا من:

- المرحلة الابتدائية ( الرابع _ الخامس _ السادس ) .

- المرحلة الإعدادية:

الصفين الأول والثانى ( عام _ لغات _ مهنى )

- التعليم الفنى الصفين الأول والثانى الثانوى ( زراعى _ تجارى _ صناعى )

- صفوف النقل لمدارس التربية الخاصة ( سمعى وبصرى )

- صفوف النقل بالتعليم المجتمعى

حيث جرى تجهيز لجان سير الامتحانات بالمدارس فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وإنضباط.



لافتا للتواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.

وكيل “تعليم الوادي الجديد” يطمئن على جاهزية استقبال الامتحانات



أجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدرسة القلعة الابتدائية بالخارجة.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،

والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ



حيث اطمأن على الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل،الرابع _ الخامس _ السادس الابتدائى.

مؤكدا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.



والتقى وكيل التعليم العاملين بالمدرسة، حيث حرص على الاستماع لمجموعة من المقترحات والآراء التى طرحها الحضور فى سبيل حسن آداء العمل وتنفيذه على الوجه الأمثل.

حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، دعمه الكامل للجميع وكل ما من شأنه الإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.