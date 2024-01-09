الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالوادي الجديد

وكيل التعليم يتفقد
وكيل التعليم يتفقد امتحانات النقل

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتي يؤديها ٣٤٤٦٠ طالبًا وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس، مؤكدًا على توفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط أعمال الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان. 

من جهته؛ أوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية العام واللغات والمهني ومدارس التربية الخاصة، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوى الفني، بالإضافة لطلاب التعليم المجتمعي.
وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، إلى أن جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية مستعدة لإستقبال طلاب صفوف النقل لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023_2024.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى التزام الجميع بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء الجميع كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والتأكيد على إجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان وخارجها.

ولفت إلى الدور الهام والحيوى للموجه المقيم بكل مدرسة وتواصله المستمر مع غرفة عمليات الإدارة حال أية مشكلات طارئة  .

وجرى مناقشة المتابعة المستمرة واللحظية من خلال غرف العمليات بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها على الفور والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة  للطلاب لأداء الامتحان علي الوجه الأمثل دون أي قلق أو توتر.

محافظ الوادي الجديد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الإدارات التعليمية الخمس الاحتياجات والتدابير

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