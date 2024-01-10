تكريم مدرسة المنيرة الإبتدائية في الوادي الجديد

وجه المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، بتكريم مدرسة المنيرة الإبتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، للمدرسة لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، حيث أثنى على دقة العمل وانضباطه والتزام العاملين بالزى الموحد وظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف.

وأشار "سيد" إلى أن التكريم دائمًا للمتميز والمخلص فى العمل وكل الدعم لمن يعمل فى سبيل الارتقاء بالعمل والنهوض به.

واستأنف جولاته الميدانية بتفقد مدرسة المنيرة الإعدادية، وتابع سير أعمال امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى، مشددًا على توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وانتقل إلى مدرسة المنيرة الثانوية للوقوف على آخر المستجدات بشأن الاستعداد والجاهزية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والتى تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

