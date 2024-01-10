الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل التعليم يتفقد
وكيل التعليم يتفقد امتحانات النقل

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، جولة تفقدية بمدرسة بشاير الخير شمال مدينة الخارجة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الاول 2023/ 2024.

وخلال جولته بلجان الامتحانات اطمأن وكيل التعليم على وضوح ورقة الأسئلة ومطابقاتها للمواصفات الفنية.
ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة الإلتزام بكافة المهام والاختصاصات من جميع العاملين  لضمان دقة وانضباط العمل وحسن آدائه.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على وضوح الورقة الامتحانية، موجهًا الطلاب بالتأني في قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدًا عن أي توتر.

وكيل التعليم الوادي الجديد جولة تفقدية لمتابعة سير منظومة العمل بامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الاول ورقة الأسئلة

مواد متعلقة

"المودة والرحمة ركيزة للاستقرار الأسرى".. ندوة لـ إعلام الخارجة

"تعليم الوادى الجديد" تعقد غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالوادي الجديد

الثلاثاء.. انطلاق امتحانات "الترم الأول" لصفوف النقل فى الوادى الجديد

"الزملوط" يبحث مع وفد كلية الهندسة بجامعة أكتوبر لتفعيل بروتوكول إنشاء المنازل الصديقة للبيئة

"أسرتك ثروتك".. حلقة نقاشية لـ"إعلام الداخلة" حول أهمية التوعية بالصحة الإنجابية

محافظ الوادى الجديد يوجّه بإنشاء ميدان مفتوح للرماية

تابع توافر السلع بالأسواق.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة

الأكثر قراءة

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا