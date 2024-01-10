وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، جولة تفقدية بمدرسة بشاير الخير شمال مدينة الخارجة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الاول 2023/ 2024.

وخلال جولته بلجان الامتحانات اطمأن وكيل التعليم على وضوح ورقة الأسئلة ومطابقاتها للمواصفات الفنية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة الإلتزام بكافة المهام والاختصاصات من جميع العاملين لضمان دقة وانضباط العمل وحسن آدائه.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على وضوح الورقة الامتحانية، موجهًا الطلاب بالتأني في قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدًا عن أي توتر.