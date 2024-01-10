الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

ندوة تثقيفية حول مقاومة "سوسة النخيل الحمراء" بمركز الخارجة في الوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت مديرية الزراعة بـ محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية وجلسة تعريفية عن كيفية مقاومة سوسة النخيل بمركز الخارجة، تحت رعايه اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وشرح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، آلية التنفيذ أوجه الدعم المقدمة من قطاع الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن مواجهة سوسة النخيل الحمراء التي انتشرت في معظم مزارع النخيل بالمحافظة.

وأكد المرسي، أن مبادرة مواجهة سوسة النخيل الحمراء، دخلت حيز التفيذ الفعلي، مقدار الدعم اللامحدود والمقدم من اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لإنجاح هذه المبادرة وتكاتف كل الجهات لتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم الفني لمزارعي النخيل.  

فيما قدَّم الدكتور صلاح جميل، المشرف العلمي للمبادرة ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، شرحًا تفصيليًا لخطة عمل المبادرة من أجل السيطرة على سوسة النخيل الحمراء.

وتحدث النائب أحمد العقاطي، عضو مجلس النواب، عن الأهمية الاقتصادية لنخيل التمر لمزارعي الوادي الجديد وأهميهةتعاون جميع المزارعين والتكاتف من أجل إنجاح المبادرة.

وتناول المهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة ومدير إدارة المكافحة، عن دور الإدارة في مكافحة آفات نخيل البلح وما تقدمه إدارة المكافحة من أجهزة لعلاج النخيل المصاب وكذلك مواتير لرش المبيدات وتوفير المبيدات بأسعار اقتصادية.

وتم فتح باب النقاش مع المزارعين لعرض مقترحاتهم من أجل إنجاح المبادرة، وهناك العديد من المقترحات التي سوف يتم تنفيذها بالتعاون مع المزارعين على أرض الواقع بعد أن أبدوا ترحيبهم بفكرة المبادرة ورغبتهم الشديدة في إنجاحها وتوجيه الشكر لكل القائمين على تنفيذها.

مديرية الزراعة الوادي الجديد ندوة تثقبفية كيفية مقاومة سوسة النخيل شرح آليه التنفيذ الدعم المقدمه من قطاع الزراعه مزارع النخيل

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