وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتفقد سير امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى

استأنف المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول.



وتضمنت جولة، اليوم الخميس، مدارس التعليم الفنى بالخارجة، الخارجة الثانوية الزراعية، المروة التجارية، الخارجة الثانوية الصناعية.



وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم على تشجيع الطلاب على الجد والاجتهاد، لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، حيث يحظى طلاب المحافظة المتفوقون والمتميزون باهتمام القيادة السياسية.



كما تضمنت الجولة تفقد أعمال الكنترول، حيث شدد على ضرورة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على هدوء واستقرار امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بجميع الإدارات التعليمية.