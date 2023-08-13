الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" بالوادي الجديد تشارك في فعاليات مؤتمر أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وفد الشباب والرياضة
وفد الشباب والرياضة بالوادي الجديد

شارك وفد الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، والتي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بحضور الفائزين في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، المؤتمر الأول تحت شعار الواقع السياسي والاقتصاد المصري من رؤى وفرص وتحديات، ابتداءً من 12 حتى 16 أغسطس الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى إفساح المجال لرؤي وأطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن، لا سيما في جانبيه السياسي والاقتصادي، والرؤى والطموحات للتنمية الشاملة والمستدامة وكذا التحديات الاقتصادية في إطار التنمية.

كما يهدف المؤتمر إلى مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، بما يعكس نهجًا راسخًا في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتمكينهم وتوفير البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز بشتى المجالات وأفكارهم الخلاقة، وحثهم على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم نحو استشراف المستقبل بفكر استباقي، يترجم مسيرة نجاح وتميز الجمهورية الجديدة الداعمة للشباب المصري في مختلف المجالات.

وفد الشباب والرياضة الوادي الجديد فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الواقع السياسى والاقتصاد المصرى التحديات الاقتصادية مشاركة الشباب توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الريادة والتميز الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

تفاصيل القبض على فنان فى قضية مخدرات بمطروح

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب لـ23 سبتمبر المقبل

شرط وحيد لمارسيل كولر لتجديد عقده مع الأهلى حتى 2025

ضبط المتهم بخلع ملابسه فى مشاجرة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى