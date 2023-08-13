"الشباب والرياضة" بالوادي الجديد تشارك في فعاليات مؤتمر أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شارك وفد الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، والتي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بحضور الفائزين في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، المؤتمر الأول تحت شعار الواقع السياسي والاقتصاد المصري من رؤى وفرص وتحديات، ابتداءً من 12 حتى 16 أغسطس الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى إفساح المجال لرؤي وأطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن، لا سيما في جانبيه السياسي والاقتصادي، والرؤى والطموحات للتنمية الشاملة والمستدامة وكذا التحديات الاقتصادية في إطار التنمية.

كما يهدف المؤتمر إلى مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، بما يعكس نهجًا راسخًا في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتمكينهم وتوفير البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز بشتى المجالات وأفكارهم الخلاقة، وحثهم على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم نحو استشراف المستقبل بفكر استباقي، يترجم مسيرة نجاح وتميز الجمهورية الجديدة الداعمة للشباب المصري في مختلف المجالات.