"حزب الله": ضغط بايدن على إسرائيل نفاق ومحاولة لتلميع صورته كي لا يخسر الانتخابات

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الضغط الأمريكي على إسرائيل "نفاق"، مؤكدا أن واشنطن "غير جادة في نيتها إنهاء العدوان على غزة".



وقال قاسم في حوار تلفزيوني اليوم الجمعة: "فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت لنا أنها قادرة على الاستمرار بالقتال لأشهر وأشهر في وجه العدو".



وأضاف: "هناك ضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن في الداخل والخارج وبات معرضا لخسارة الانتخابات الرئاسية بسبب غزة ولذلك يحاول الآن تلميع صورته عبر الضغط لوقف اطلاق النار ولو بشكل مؤقت".



وأكد أن الضغط الأمريكي على "إسرائيل" لا زال "ناعما" وإلا لكان منع عنها المساعدات العسكرية، مشيرا إلى أن تصريحات واشنطن بهذا الشأن "نفاق وغير جدية في نيتها إنهاء العدوان على غزة".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار يعتقد أن الوقت في صالحه وأنه كلما طال انتظاره زاد الضغط الدولي على إسرائيل.



وأشارت الصحيفة نقلا عن خبراء تحدثت معهم، أنه على الرغم من أن قوات "حماس" قد تلقت ضربة في الحرب الإسرائيلية، إلا أن السنوار يعتقد أنه يمكن تحمل أشهر أو حتى سنوات من الصراع.



وأصبحت الحرب في غزة جزءا من سلسلة من المشاكل السياسية التي يواجهها بايدن، الذي ظل داعما علنيا لإسرائيل وقاوم المطالبات داخل الحزب الديمقراطي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.



