"صبحي" و"الزملوط" يتفقدان نادي الهجن والفروسية الدولي تمهيدًا لافتتاحه

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، بتفقد نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، والمقام على مساحة ٢٨٤ فدانا، وذلك خلال زيارته للمحافظة، صباح اليوم، بحضور ضيوف المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية وشباب رحلات "اعرف بلدك".

وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم رياضة الهجن وتشجيع الرياضات التراثية وتطوير مضامير السباق بالمحافظات، لافتًا إلى الإعداد لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة وإقامة مهرجان محلية ودولية مشيدًا بما تشهده المحافظة من طفرة على كافة الأصعدة.

ووجّه الزملوط التقدير والشكر لوزارة الشباب على دعم إنشاء النادي في وقت قياسي حرصه على متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي للنادي وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ. موضحًا أن النادي يضم منصات مشاهدة رئيسية وفرعية ومضمار للسباق بطول ٥ كم ووقرية تراثية على الطراز البيئي وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.

كما قام صبحي والزملوط بتكريم الفائزين بماراثون الدراجات الهوائية الذي تم إطلاقه بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة، وذلك في إطار تشجيع ممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية ورفع مستوى اللياقة البدنية للشباب. كما أشادوا بأداء وعروض فريق الباتيناج والذي يُعد أحدث الرياضات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الشباب والرياضة

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ونواب رؤساء جامعات سوهاج وطنطا وبني سويف ووفد من مسئولي قطاعات الوزارة.