الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صبحي يلتقي شباب الفوج الأول من برنامج "اعرف بلدك" بالوادي الجديد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي الفوج الاول لبرنامج اعرف بلدك

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بأعضاء الفوج الأول من رحلات "إعرف بلدك" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لزيارة المعالم السياحية والأثرية والمشروعات القومية، وتوعية الشباب من كافة محافظات الجمهورية بالمقومات التي تتمتع بها المحافظة.

جاء ذلك بمقر قاعة مؤتمرات ديوان عام المحافظة بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وناقش الوزير مع شباب الفوج عدد من المحاور الخاصة بالبرنامج وأشاد بما تقدمه محافظة الوادي الجديد من دعم لبرامج وزارة الشباب والرياضة.

وثمن وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع محافظة الوادي الجديد في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة لخدمة أبناء الوادي الجديد وتوفير كل المتطلبات لهم، مبينًا أن محافظة الوادي الجديد تشهد طفرة إنشائية وتنموية كبيرة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبه الدكتورة حنان مجدي، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية.

واستُهلت الزيارة بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا.

وتفقد صبحي والزملوط المدينة الرياضية الملحقة بالعاصمة والتي أُقيمت على مساحة 5 أفدنة وتضم 2 ملعب خماسي نجيل صناعي و2 حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول 800، حيث أشاد الوزير بحرص المحافظة على إنشاء مدينة رياضية تخدم العاملين بالعاصمة وتتيح ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية، للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية للعاملين.

وزير الشباب والرياضة الوادي الجديد الفوج الأول رحلات إعرف بلدك لزيارة المعالم السياحية والأثرية تطوير المنشآت الشبابية والرياضية

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