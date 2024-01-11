الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، نهائي دوري مراكز الشباب باستاد الخارجة الرياضي، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وأعضاء نواب مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادت الشعبية والرياضية بالمحافظة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وتوج فريق مركز شباب غرب الموهوب بالمباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالوادي الجديد في نسخته العاشرة، بعد تغلبه علي فريق مركز شباب ساحة الخارجة بثلاثة أهداف نظيفة والتي أقيمت بإستاد الخارجة الرياضي.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد  ونواب رؤساء جامعات سوهاج وطنطا وبني سويف ووفد من مسئولي قطاعات الوزارة.

واستُهلت الزيارة، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا.

وتفقد صبحي والزملوط المدينة الرياضية الملحقة بالعاصمة والتي أُقيمت على مساحة ٥ فدان وتضم ٢ ملعب خماسي نجيل صناعي و٢ حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول ٨٠٠م. حيث أشاد الوزير بحرص المحافظة على إنشاء مدينة رياضية تخدم العاملين بالعاصمة وتتيح ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية، للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية للعاملين.

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