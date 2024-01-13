"تعليم الوادي الجديد" تُعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات الترم الأول

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي ستبدأ غدًا الأحد.

ووجه وكيل التعليم، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب، مع التصدي لمحاولات الغش وتطبيق القانون بحزم على أي مخالفات ترتكب أثناء سير الامتحانات، ومنع دخول الطلاب بالتليفونات المحمول داخل لجان السير ويكتفى حضور الطالب بجهاز التابلت فقط لمن يؤدى الامتحان إلكترونيا

وأشار المهندس سيد عبدالعزيز، إلى متابعة سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي والورقية لطلاب الصف الأول الثانوي لتذليل أي عقبات خاصة في الامتحانات الإلكترونية



تعليم الوادى الجديد ينظم مراجعات ليلة الامتحان



بدأ قطاع تعليم الوادى الجديد، تنظيم برنامج تدريبى على الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام

وصرح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد أنه من منطلق الحرص على دعم ابنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، جرى تنفيذ برنامج تدريبى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام عبر المنصة التعليمية تعلم معنا بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية ومجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة

يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب ليلة الامتحان على حل مجموعة من النماذج الامتحانية والمراجعة النهائية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة.

وأشار وكيل التعليم، إلى دعمه الدائم والمتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية المختلفة وحرص الجميع على ما فيه مصلحة الطالب هدفنا المنشود على الدوام