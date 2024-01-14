من داخل غرفة العمليات.. وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتابع امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، لمتابعة الامتحانات التي انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.



وتابع عبدالعزيز مع الإدارات التعليمية انتظام طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بلجان سير الامتحانات بمدارس التعليم الثانوى.



حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان بمادة اللغة العربية ورقيًا، والصف الثانى الثانوى الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية إلكترونيًا.



وفى سياق متصل، اطمأن وكيل التعليم على انتظام أعمال الامتحانات لصفوف النقل للتعليم الابتدائى- الإعدادى- الثانوى الفنى- سمعى وبصرى- التعليم المجتمعى للعام الدراسى 2023/ 2024، لافتًا إلى هدوء واستقرار العمل والتواصل اللحظى مع الإدارات التعليمية، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى.

انطلاق امتحانات الأول والثاني الثانوي بالوادي الجديد

انطلقت اليوم الأحد 14 يناير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بمدارس التعليم الثانوى فى الوادى الجديد، حيث استقبلت مدارس التعليم الثانوى بالمحافظة نحو 3651 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات.