وكيل التعليم بالوادي يشيد بمعرض الوسائل التعليمية بمدرسة بدخلو الإعدادية

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد الدور المحوري والهام للوسائل التعليمية في تعزيز وخدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمقر مدرسة بدخلو الابتدائية والإعدادية بالداخلة برفقة السيد مجدي محمد مدير الإدارة التعليمية بالداخلة.

وتابع أعمال الكنترول داخل المدرسة واطمأن على توافر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه.

وأثنى وكيل التعليم بالوادي الجديد على معرض الوسائل التعليمية بالمدرسة ويحتوي على نماذج متنوعة ومتعددة ومجسمات أبرزت أفكار عديدة تساعد فى تقديم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة وتساعد الطالب على الاستيعاب بطريقة أسرع.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الشكر والتقدير للقائمين على المعرض من أسرة العلوم والدراسات كنموذج يحتذى به أمام الجميع.