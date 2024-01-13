السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أعضاء "زراعة الوادى الجديد" يتفقدون مزارع النخيل لمواجهة السوسة الحمراء بالفرافرة (صور)

جانب من تنفيذ مبادرة
جانب من تنفيذ مبادرة سوسة النخيل الحمراء

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مبادرة عن كيفية مواجهة سوسة النخيل الحمراء بالفرافرة "القطاع رقم 7" تحت رعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والدكتور نبيل حنفى، مستشار المحافظ لسوسة النخيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل، المشرف العلمي للمبادرة ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة ومدير إدارة المكافحة.


وقال الدكتور نبيل حنفي، مستشار المحافظ لسوسة النخيل، إن المبادرة دخلت حيز التنفيذ بالفعل ومقدار الدعم اللا محدود، المقدم من اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد لإنجاح هذه المبادرة وتكاتف كل الجهات لتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم الفنى لمزارعى النخيل.  

وقام الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، بشرح آلية التنفيذ وأوجه الدعم المقدمة من قطاع الزراعة بمحافظه الوادي الجديد.

وقدم الدكتور صلاح جميل، المشرف العلمي للمبادرة ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعيه بالوادي الجديد، شرحًا عن أهمية المبادرة والخطوات التنفيذية واستعرض معهم الأخطاء التى تقع أثناء إجراء المكافحة لسوسة النخيل الحمراء وكيفية تصحيحها كما قام باستعراض مظاهر الإصابة وشرح كل إجراءات المكافحة المتكاملة للآفة.

 

مديرية الزراعة الوادي الجديد مبادرة مواجهة سوسة النخيل الحمراء الفرافرة تكاتف كل الجهات لتذليل العقبات تقديم كل اوجه الدعم الفنى مزارعي النخيل

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