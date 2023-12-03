بالصور.. استمرار مكافحة آفة سوسة النخيل بمزارع الوادي الجديد

أكد الدكتور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، استمرار تنفيذ ندوات تثقيفية وعلميه على مستوى المحافظة بمشاركة المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية لرفع الوعي لدي مزارعي النخيل بما يخص آفه سوسة النخيل الحمراء، حيث جرى عقد ندوات عن هذه الآفه الضارة بعدة قري بمركزي الداخلة والخارجة في إطار اهتمام المحافظة وتظافر الجهود للمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء للحفاظ على المحصول الاستراتيجي للمحافظة وتوعية المزارعين.

وأضاف المرسي أن الندوات التثقيفية تتناول الاهمية الاقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وطبيعة الاصابة بهذه الافة ومدي انتشارها فى محافظة الوادي الجديد وعن معالجة الأخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء، وكيفية الاهتمام بالعمليات الزراعية والفنية وتنفيذها بطريقة صحيحة

وناشد وكيل وزارة الزراعة المزارعين الإهتمام بالنخيل ونظافته والرش الوقائي والإبلاغ الفوري عند وجود أية إصابة وتكاتف الجهود لمواجهة سوسة النخيل، مؤكدًا أن ادارة المكافحة في خدمة جميع المزارعيين لرش النخيل الوقائي وعلاج الإصابة وفحص النخيل لإكتشاف أي إصابات سواء بسوسة النخيل الحمراء أو غيرها من الآفات.

وأوضح المرسي أن الندوات العلمية يتم فيها كيفية التعرف علي الحشرة وسلوكها، ودورة الحياة فى جميع اطوارها من ( بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) وسلوكها فى الطيران والتغذية، وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع المزارعين والإجابة عن تساؤلاتهم.

الجدير بالذكر أن سوسة النخيل هي نوع من الخنافس ذات الخطم تعتبر من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكثير من دول العالم مثل الهند، باكستان، أندونيسيا، وتعيش أطوار الحشرة غير الكاملة داخل أنفاق تصنعها بنفسها داخل النسيج الخشبي حيث تعتبر مأوى لتواجد الحشرة، ولها عدة أجيال في السنة تصل إلى ثلاثة أجيال وتكون هذه الأجيال متداخلة.