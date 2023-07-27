وكيل الزراعة بالوادي الجديد: نجحنا في زراعة 4 ملايين نخلة حتى الآن

أكد الدكتور مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيانٍ اليوم الخميس، إن إجمالي عدد نخيل المنزرع في محافظة الوادي الجديد وصل إلى 3.9 مليون نخلة، ويقارب من الوصول إلى 4 ملايين نخلة، ضمن إطار مبادرة زراعة النخيل الرئاسية.

وأضاف المرسى، أن المحافظة كانت تمتلك 2.5 مليون نخلة في عام 2019، وكان من ضمن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماعه مع القيادات التنفيذية لمحافظة الوادي الجديد زراعة 2.5 مليون نخلة أخرى جديدة لتتربع المحافظة على عرش محافظات مصر بعد امتلاكها 5 ملايين نخلة بعد عدة مبادرات.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، خلال البيان، أنه جرى تخصيص مساحات نحو 85 ألف فدان بسعر 1000 جنيه للفدان لزراعة النخيل طبقًا للمبادرة، حيث جرى الزراعة في مساحة بلغت 40 ألف فدان على أرض الواقع"، موضحًا أنه في عام 2020 جرى زيادة المساحة المنزرعة من 26 ألف فدان إلى 52 ألف فدان.

وأشار "المرسي"، إلى أن زراعة النخيل تبدأ في شهر مارس من كل عام، وتنتهي في نوفمبر من نفس العام، لافتًا إلى أنه منذ إعلان المبادرة بلغت زيادة أعداد النخيل إلى نحو مليون و500 فدان تقريبًا، ونستهدف بنهاية 2025 زراعة 2.5 مليون نخلة.

تشتهر محافظة الوادي الجديد بزراعة النخيل ويعد محصول البلح مصدر الدخل الرئيسي للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، فالمناخ الجاف ودرجة الحرارة المرتفعة جعلت المحافظة من أكبر قلاع التمور المصرية والعالمية بامتلاكها اكثر من ثلاثة ملايين نخلة موزعين على مراكز المحافظة الخمس.