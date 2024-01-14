إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بمركز الداخلة

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة نقل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق العوينة/ موط بمركز الداخلة، وتبين إنقلاب سيارة نقل وإصابة 4 أشخاص وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من عمرو مجدي منصور، 33 سنة، يوسف زكي نصر، 60 سنة، عبدالله فؤاد إبراهيم، 23 سنة، إبراهيم توفيق إبراهيم، 60 سنة، وعلى الفور انتقل رجال المرور وقيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، لفحص الحادث الأولى، وتم الدفع بعدد المعدات اللوادر لرفع آثار الحادث تمهيدا لإعادة فتح الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.