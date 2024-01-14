الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بمركز الداخلة

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة نقل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق العوينة/ موط بمركز الداخلة، وتبين إنقلاب سيارة نقل وإصابة 4 أشخاص وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من عمرو مجدي منصور، 33 سنة، يوسف زكي نصر، 60 سنة، عبدالله فؤاد إبراهيم، 23 سنة، إبراهيم توفيق إبراهيم، 60 سنة، وعلى الفور انتقل رجال المرور وقيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، لفحص الحادث الأولى، وتم الدفع بعدد المعدات اللوادر لرفع آثار الحادث تمهيدا لإعادة فتح الطريق. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

 

أصيب 4 أشخاص انقلاب سيارة الوادي الجديد سيارة الإسعاف الحادث المصابين مستشفى الداخلة العام العلاج

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

"جيروزاليم بوست" تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في غزة.. ومصر تتعهد بالرد

بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

مفاجأة.. المتهم الثاني في رشوة شركة مياه الشرب يعترف أمام المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة